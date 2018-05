Denis Brogniart amoureux : Complice avec sa femme Hortense à Roland-Garros

Dans quelques jours, Denis Brogniart s'envolera pour la Russie pour commenter la Coupe du monde 2018. Figure phare de TF1, l'animateur de 50 ans ne se voit pas seulement confier les jeux d'aventure de la chaîne privée, Koh-Lanta ou L'aventure Robinson, il fait également partie de la grande famille du sport. S'il officie dans les sports mécaniques, la petite balle l'intéresse aussi.

Invité à Roland-Garros par Lacoste ce mardi 29 mai 2018, Denis Brogniart ne s'est pas rendu seul à la porte d'Auteuil mais avec celle qui partage sa vie depuis plusieurs années et qui lui a offert trois filles, les jumelles Lili et Violette (12 ans) et Blanche (11 ans), sa femme Hortense qui est taxidermiste. Le couple d'ordinaire très discret est apparu complice dans le Village de Roland-Garros, posant bras dessus, bras dessous devant les photographes. Tous deux étaient habillés par Lacoste. Pull bleu marine à bandes blanches pour madame, classique polo gris à manches longues pour monsieur.

Plutôt timide lorsqu'il s'agit d'évoquer sa famille, Denis Brogniart avait accepté de faire une exception en 2017 lorsqu'il s'était rendu sur le plateau de Salut les Terriens. L'animateur avait notamment évoqué sa rencontre avec Hortense qui était alors journaliste et sa collègue sur le tournage de la troisième saison de Koh-Lanta. Seule son assistante était au courant de leur relation. Quinze ans plus tard, l'amour est toujours au rendez-vous.