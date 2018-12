Jérémy et Candice (Koh-Lanta) en couple : Enfin l'officialisation !

Depuis leur rencontre dans Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016, Jérémy et Candice ne se quittent plus. Ils ont partagé une nouvelle aventure ensemble cette année : Koh-Lanta All Stars. Et, régulièrement, ils partent ensemble en voyage aux quatre coins du monde et n'hésitent pas à se montrer complices sur Instagram. Une complicité qui a rapidement fait naître des rumeurs de couple.

S'ils ont toujours nié, les anciens aventuriers de TF1 en dévoilent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Nous avons récemment constaté qu'ils ont été pris en photo par une photographe spécialisée pour les couples et les mariages. Mais ce n'est pas tout ! Samedi 8 décembre 2018, Candice fêtait ses 21 ans. Pour l'occasion, Jérémy (28 ans) a posté une photo sur laquelle ils semblent être sur le point de s'embrasser. Leurs nez sont en effet collés et leurs bouches entrouvertes. A la place de la localisation du lieu, le jeune homme a écrit "love story"...

En outre, Jérémy a également concocté un montage de leurs plus belles photos ensemble ou avec d'autres candidats de Koh-Lanta, avec en fond la musique Happier de Marshmello feat Bastille. Et sur certaines, tous deux sont très proches. Une belle surprise que la reine de la journée a, sans nul doute, beaucoup apprécié. Une magnifique façon d'officialiser (?) leur idylle qui dure depuis, à n'en pas douter, un bon moment.