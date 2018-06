Jérémy et Candice (Koh-Lanta) toujours plus proches : Escapade "magique" en duo

Candice et Jérémy se sont rencontrés dans Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) en 2016. Et depuis, les deux aventuriers ne se quittent plus ! Ils se sont même retrouvés dans l'édition All Stars du jeu, Le Combat des héros. Toujours aussi complices devant et hors caméras, la jolie blonde et le beau brun se sont récemment retrouvés pour un voyage à travers la Corse.

Sur Instagram, Candice et Jérémy partagent avec leurs fans quelques photos de leur séjour. Ainsi, en story, le duo se dévoile on ne peut plus proche. De quoi relancer les rumeurs les disant en couple... En effet, en commentaires des différentes photos, les internautes persistent. "Mais vous êtes en couple ou pas ?", "Magnifique la Corse à visiter en amoureux...", "Ils vont nous faire croire qu'ils sont juste amis ? Mouais, à d'autres", "Vous êtes vraiment trop mignons, arrêtez de vous cacher et vivez votre amour", peut-on lire.