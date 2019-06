Koh-Lanta : Raphaële a perdu son bébé à 7 mois de grossesse

Après un très beau parcours dans Koh-Lanta en 2009, l'ancienne miss Languedoc-Roussillon Raphaële Navarro était de retour en 2018 dans Le Combat des héros. Il y a quelques jours encore, la jeune femme enceinte de son deuxième enfant postait sur Instagram un souvenir de son mariage avec Swan, célébré neuf mois plus tôt. Aujourd'hui, le 30 juin 2019, elle annonce une terrible nouvelle à ses abonnés : la perte de son bébé, à 7 mois de grossesse.

En légende de la photo d'une rose blanche, Raphaële écrit ce bouleversant message : "Je ne peux trouver les mots pour décrire notre immense peine... Je t'ai porté pendant 7 mois, nous t'avons senti bouger et donner des coups, nous t'avons donné tout notre amour mais tu as rejoint un autre monde. Tu es en paix aujourd'hui auprès de toutes les personnes qui nous ont déjà quittés par le passé. Et même si j'ai ce vide en moi, si mon coeur est brisé et que je me sens morte de l'intérieur, tu continueras de vivre, gravé dans notre esprit et dans nos coeurs ! L'amour que l'on te porte ne s'arrête pas au jour de ton départ, il perdurera à jamais en nous. Notre petit Morgan, notre petit ange, notre fils, nous serons toujours auprès de toi ! Swan et moi te portons un amour inconditionnel qui ne te quittera jamais !" Ce message est accompagné d'un poème de Lamartine dans lequel le couple, on l'espère, trouvera un peu de réconfort.

Raphaële et Swan se sont mariés le 8 septembre 2018, à la mairie d'Alès. Le 13 mars dernier le couple annonçait attendre son premier enfant et ne cachait pas sa joie : "Et voilà une nouvelle aventure qui s'annonce !!! Cette fois-ci, pas de sable, pas de plage déserte et d'épreuve, pas de totem, d'immunité, ni de jaune ou de rouge... Cette fois-ci ce sera rose ou bleu, ce sera bonheur, joie, éclats de rires, et nous aurons la joie d'accueillir un mini aventurier (ou une mini aventurière) dans notre tribu !" Raphaële est déjà la maman d'une petite fille, née d'une autre union.