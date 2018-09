Koh-Lanta : Une candidate s'est mariée

Espérons pour Raphaële que sa journée s'est déroulée sans accroc. Quatre jours avant son union avec sa moitié, l'ancienne aventurière de TF1 ne cachait pas être stressée : "Bon là ça y est, c'est officiel j'ai du mal à dormir, je cogite, je stresse pour de petites choses... Dans l'ensemble tout est prêt... Mais ce sont les petits détails de dernière minute qui prennent toute notre attention. Et pour résumer, même avec toute cette pression, nous sommes heureux et impatients! Une petite angoisse subsiste tout de même, et ceux qui me connaissent bien pourront confirmer... Espérons que je ne me prenne pas un fou-rire incontrôlable au moment où il ne faut vraiment pas !", commentait-elle une photo de Swan et elle.