Koh-Lanta : Une ex-candidate enceinte de son deuxième enfant

Un ancienne candidate de Koh-Lanta s'apprête à connaître une nouvelle fois le bonheur d'être mère. Ce mercredi 13 mars 2019, une jeune femme qui a participé au Combat des héros a annoncé être enceinte d'un "mini aventurier" ou d'une "mini aventurière". Il s'agit de Raphaële.

"Et voilà une nouvelle aventure qui s'annonce ! Cette fois-ci, pas de sable, pas de plage déserte et d'épreuve, pas de totem, d'immunité, ni de jaune ou de rouge... Cette fois-ci, ce sera rose ou bleu, ce sera bonheur, joie, éclats de rires, et nous aurons la joie d'accueillir un mini aventurier (ou mini aventurière) dans notre tribu ! Après une année 2018 très chargée (diffusion de Koh-Kanta, un baptême, un changement de taff et surtout un mariage) j'avais peur de m'ennuyer en 2019 ! Et voilà que cette année, ainsi que les prochaines, s'annoncent très chargées ! Ne jamais perdre de vue le vrai bonheur et les vraies valeurs! Merci @swan_ito de me permettre de connaître ça !", a écrit l'ex-candidate de TF1 de 39 ans.

Pour illustrer ce commentaire, elle a posté un montage photos sur lequel on peut découvrir son époux Swan et elle portant des petits chaussons, quatre épingles à nourrice figurant leur famille en devenir et une image représentant un nounours ainsi qu'une licorne.