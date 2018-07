Koh-Lanta : Un ex-aventurier titré champion de France en sport de combat !

Freddy avait marqué les adeptes de l'émission Koh-Lanta en arrivant finaliste de la compétition face à Benoit et Jesta. Deux ans plus tard, il est de nouveau sur le devant de la scène mais pas pour une participation à un jeu télé. En effet, le jeune homme a été sacré champion de France de ju-jitsu brésilien, un sport de combat qui mêle judo et ju-jitsu.

C'est sur ses réseaux sociaux que Freddy a tenu a partager la bonne nouvelle, non pas sans fierté : "Champion de France et Champion d'Ile de France de ju-jitsu Brésilien 2017-2018 Ceinture blanche -94kg", a-t-il indiqué en légende.