Koh-Lanta : Une ex-candidate emblématique maman pour la première fois !

Fin 2017, Karima, révélée dans Koh-Lanta Thaïlande (TF1) en 2016, s'est unie à son amoureux, un certain Julian. Après un mariage digne des Mille et une nuits, le couple avait profité d'une superbe lune de miel sur les côtes asiatiques. Aujourd'hui, ce n'est plus à deux mais à trois, avec leur premier bébé, que Karima et Julian nagent dans le bonheur.

Au cours d'une interview accordée à nos confrères de TV Magazine et publiée ce jeudi 7 mars 2019, Denis Brogniart raconte avoir des nouvelles de certains anciens candidats du jeu d'aventure. "J'ai de temps en temps Karima au téléphone, elle m'a appelé pour me dire qu'elle attendait un bébé", confie l'animateur de 51 ans. Depuis, la belle brune a accouché de son premier enfant.

Sur ses réseaux sociaux, son mari Julian a annoncé l'heureuse nouvelle. Le couple a accueilli une petite fille le 15 décembre dernier. Un adorable bébé qui pesait à la naissance 3,6 kilos, mesurait 50 centimètres et a été prénommé Aïcha-Nour. Quelques jours plus tard, Karima et son époux célébraient le baptême de leur fille au cours d'une cérémonie intime en famille.

Toutes nos félicitations à Karima et Julian pour la naissance de leur princesse !