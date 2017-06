Koh-Lanta : Vêtements abîmés et puants... les candidats déballent leur sac !

De son côté, Manuella a elle aussi déballé son sac d'aventurière de Koh-Lanta. "L'odeur est enivrante... C'est celle du feu. Et c'est assez dingue, j'ai fermé les yeux et j'ai replongé sept mois en arrière", a-t-elle écrit. Plus encore, la jolie brune a réessayé le pantalon qu'elle avait emporté avec elle au Cambodge. Et aujourd'hui, elle "re-rentre dedans sans avoir besoin de le resserrer avec la corde-ceinture".

Rappelons que durant tournage, les candidats de Koh-Lanta ont perdu beaucoup de poids. Manuella avait même été contrainte d'abandonner le jeu d'aventure pour des raisons de santé. "Mon corps a sorti son drapeau blanc, l'instinct de survie est plus fort même si ma tête pensait soulever des montagnes, le diagnostic du doc a fait couler beaucoup de larmes", avait-elle écrit sur Instagram.