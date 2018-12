Kourtney Kardashian : Cette attitude qui agace la chérie de son ex Scott Disick

Si les abonnés de Kourtney ont apprécié ce cliché, ce n'est pas le cas de tout le monde : il s'agit de la petite amie de Scott Disick, Sofia Richie.

En couple depuis un an avec l'entrepreneur de 35 ans, la jeune femme de 20 ans s'est sentie "mal à l'aise" en découvrant la publication de Kourtney, comme le révèle un proche au magazine Us Weekly. "Mais elle essaye de ne pas trop se laisser atteindre", a-t-on ajouté.

En octobre, une rumeur laissait déjà entendre que la situation était parfois compliquée. "Sofia commence à ressentir un peu de jalousie en voyant que Scott et Kourtney passent de plus en plus de temps ensemble. Sofia a fait du mieux qu'elle pouvait pour être cool face à leur relation, elle voulait être la petite amie détendue, ce qui était bien plus simple lorsque Kourt avait un copain. Mais maintenant qu'elle est célibataire, Sofia a du mal à supporter les moments où Kourtney passe du temps seule avec Scott et les enfants", avait-on lâché auprès du site (pas toujours sérieux) Hollywood Life.

Kourtney Kardashian a rompu avec le mannequin Younes Bendjima au cours de l'été après un an et demi de relation. Elle a entre-temps été aperçue plusieurs fois lors de rencards avec le top Luka Sabbat (21 ans).