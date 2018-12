Kourtney Kardashian n'est "pas fan de Sofia Richie", la chérie de Scott Disick

Voilà plus d'un an que Sofia Richie fréquente Scott Disick, l'ex-chéri de longue date de Kourtney Kardashian. Et si les mauvaises langues n'auraient jamais parié sur la longévité de leur couple, il semblerait que les tourtereaux soient très amoureux et bien déterminés à faire fonctionner leur relation.

Forcément, les premières personnes à s'être montrées sceptiques face à la jeune femme de 20 ans sont les membres du clan Kardashian. Autrefois meilleures amies avec Kendall et Kylie Jenner, Sofia Richie ne fait plus partie de leur bande depuis qu'elle sort avec leur beau-frère. Quant à Kourtney Kardashian, elle estimait risible que le père de ses trois enfants sorte avec une jeune femme de quinze ans sa cadette.

Si elle sait que les Kardashian-Jenner, et en particulier Kourtney, ne l'estiment pas plus que cela, Sofia Richie fait de son mieux pour "bien gérer la situation", comme le réaffirme son entourage au magazine People. "Il y a des choses, et il y en aura encore, qui continuent d'embêter Sofia au sujet de la famille de Scott, mais elle essaye juste de les gérer sans provoquer de drame. Elle aime Scott et elle veut être avec lui. Elle sait qu'elle sera toujours exclue en quelque sorte, mais elle aime passer du temps avec Scott et ses enfants", a-t-on confié ce 9 décembre 2018.

Récemment, la fille de Lionel Richie n'avait pas tellement apprécié que Kourtney Kardashian publie une photo d'elle où elle apparaît très à l'aise en robe du soir au côté de Scott Disick. Malgré quelques petits travers, la jeune femme "s'adapte pour gérer les situations avec maturité".

Sofia et Kourtney ne seront jamais les meilleures amies du monde

De son côté, Kourtney Kardashian (qui est officiellement célibataire depuis qu'elle a rompu avec Younes Bendjima l'été dernier) "n'est pas la plus grande fan" de Sofia Richie, confirment les indiscrets auprès de People. "Sofia sait que Kourtney n'est pas sa plus grande fan et elle le comprend. Elles ne seront jamais les meilleures amies du monde, mais Sofia est heureuse d'avoir prouvé à Kourtney que tout se passait bien avec les enfants. Elle espère aussi que sa relation avec Scott durera", a-t-on poursuivi.

Il y a quelques semaines, un proche de Kourtney avait confié son impression, toujours auprès de People. "Elle ne ressent pas spécialement le besoin d'apprendre à mieux connaître Sofia, mais elle pense qu'elle doit faire un effort pour les enfants. Sofia passe beaucoup de temps avec les enfants de Kourtney, donc Kourtney veut être sûre que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Scott et Sofia ont parfois des disputes. Kourtney veut s'assurer que ses enfants vivent dans un environnement positif lorsqu'ils sont chez Scott. Elle a fixé des règles pour déterminer comment les choses doivent se dérouler lorsque les enfants sont avec leur père", avait-on glissé.