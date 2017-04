Kourtney Kardashian repérée avec le jeune fils de P. Diddy... Sa nouvelle cible?

Tandis que Scott Disick tente désespérément de la reconquérir, Kourtney Kardashian continue d'entretenir le mystère sur ses relations.

Mercredi 5 avril, c'est au côté du beau Quincy Brown que la star de 37 ans a été photographiée dans les rues de Los Angeles après avoir dîné au restaurant Craig's. Radieuse, la mère de Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans) semblait avoir passé un moment très agréable. Le duo n'était cependant pas seul puisqu'une amie les accompagnait.

Âgé de 25 ans, Quincy Brown, qui s'est lancé dans une carrière d'acteur il y a près de dix ans et qui figure depuis quelques mois au casting de la série télévisée Star, n'est autre que le fils de P. Diddy et de son ancienne compagne, Kim Porter. Son père biologique est le chanteur Al B. Sure!, qui ne l'a toutefois jamais élevé. Baptisé en hommage à son parrain, le légendaire Quincy Jones, le comédien était âgé de 3 ans lorsque sa mère a refait sa vie avec P. Diddy. Le rappeur l'avait alors officiellement adopté, s'occupant de lui comme son propre fils.

Si rien ne permet de mettre en évidence un éventuel lien romantique entre Kourtney Kardashian et Quincy Brown, force est de constater que la vedette de télé-réalité a un faible pour les hommes plus jeunes qu'elle. En 2015, sa romance supposée avec Justin Bieber (de 15 ans son cadet) avait fait beaucoup parler d'elle, bien que rien n'ait jamais été officiellement confirmé. En octobre, elle avait aussi été vue très proche d'un mannequin français de 23 ans, Younes Bendjima.

Une chose est sûre : tout ce petit monde se connaît très bien à Hollywood, P. Diddy étant un proche ami du clan Kardashian. En décembre 2015, Kourtney et Quincy s'étaient par ailleurs déjà retrouvés lors d'un dîner en tête-à-tête à Los Angeles. Alors, simples amis ? Le temps le dira...