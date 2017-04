Scott Disick n'arrive pas à oublier Kourtney Kardashian : "Elle m'excite encore"

Scott Disick se mord toujours les doigts d'avoir perdu le grand amour de sa vie, Kourtney Kardashian. Officiellement séparé de la mère de ses enfants depuis près de deux ans, l'homme d'affaires de 33 ans lui a donné du fil à retordre au cours des neuf années qu'a duré leur relation.

Alcoolique borderline ayant été envoyé plusieurs fois en rehab, Scott Disick était également réputé pour ses flirts intempestifs avec de charmantes demoiselles. Jusqu'au jour où, lassée par ses excès immatures et embarrassée de le voir se rapprocher d'une certaine Chloé Bartoli lors d'un séjour dans le Sud de la France, Kourtney Kardashian avait finalement décidé de rompre avec lui une bonne fois pour toutes en juillet 2015.

Des mois plus tard, les deux vedettes de télé-réalité semblent avoir trouvé un certain équilibre. S'ils entretiennent d'excellents rapports et se voient régulièrement pour le bien-être de Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans), leur relation n'a toutefois rien de romantique, malgré des rumeurs persistantes qui annonçaient leur réconciliation.

Elle est la seule femme avec qui je veux être

Une chose est sûre, celui qui aime se faire appeler Lord Disick ne verrait aucun inconvénient à se rabibocher avec la star de 37 ans. Dans le nouvel épisode de L'incroyable famille Kardashian diffusé le 9 avril aux Etats-Unis, le jeune homme s'est livré à coeur ouvert, assurant qu'il est encore amoureux de leur soeur. "Elle m'excite encore, si c'est ce que tu me demandes. J'ai l'impression que je ne parviendrai jamais à l'oublier. Elle est l'amour de ma vie et j'essaye de tout faire pour être présent pour elle, mais il n'y a aucun retour de son côté", a-t-il expliqué à Khloé Kardashian, qui lui posait des questions, au côté de Kim.

S'attribuant l'échec de sa relation avec Kourtney, Scott Disick a répété qu'il était déterminé à faire ses preuves auprès de son ex. "J'ai clairement compris que plein de choses étaient de ma faute et je suis heureux d'en prendre la responsabilité. J'espère simplement qu'elle comprendra un jour qu'elle est la seule avec qui je veux être", a-t-il conclu.

La diffusion de cet épisode coïncide étrangement avec le retour de l'ancien couple à Los Angeles. Scott Disick et Kourtney Kardashian viennent en effet de passer quelques jours de vacances à Hawaï avec leurs enfants. Plusieurs photos ont d'ailleurs été publiées sur leurs comptes Instagram cette semaine.