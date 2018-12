Kris Jenner : La momager des Kardashian, la vraie star du clip d'Ariana Grande

Pour son clip Thank U, Next, ode d'adieu à ses ex, Ariana Grande a mis les bouchées doubles. Dans sa vidéo publiée ce vendredi 30 novembre 2018 sur Youtube, la chanteuse de 25 ans fait notamment référence au film culte Lolita Malgré Moi, dans lequel elle interprète une version parodiée de Regina George (alias Rachel McAdams). Pour camper le rôle de sa mère (tenu par Amy Poehler au cinéma), la star américaine a fait appel à... Kris Jenner !

Une surprise bien contenue puisque rien ne laissait présager que la momager du clan Kardashian fasse une apparition dans ce clip très attendu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une réussite. Complètement loufoque dans un ensemble rose, la femme d'affaires de 63 ans est la vraie star de la vidéo, apparaissant dans une scène où elle film le spectacle des Mean Girls, caméra en main et toute agitée. Kris Jenner est ensuite vue une poignée de secondes à la toute fin du clip : "Thank you, next, bitch." Une réplique très drôle qui se passe de traduction...

Sur les réseaux sociaux, Kim K et Kendall Jenner ont réagi à cet hilarant cameo, fières de leur mère. "Tellement tordant", a écrit la première. "Du pur génie", a affirmé la seconde. Une figuration qui met tout le monde d'accord !