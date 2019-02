Kristina Mladenovic et Dominic Thiem : Parenthèse romantique en maillot de bain

Très souvent séparés à cause de leurs carrières respectives, Kristina Mladenovic et Dominic Thiem ont réussi à passer la Saint-Valentin ensemble. La tenniswoman française et le joueur autrichien se sont retrouvés sous le soleil de Dubaï.

Si le bikini corail de Kristina Mladenovic ne vous est pas inconnu, rien de plus normal puisque la 64e joueuse mondiale le portait à Noël dernier, lorsqu'elle avait passé une partie des fêtes de fin d'année dans les Émirats arabes.

Leur nouvelle présence au Moyen-Orient ne doit rien au hasard puisque le tournoi de Dubaï vient de débuter, dans lequel Dominic Thiem est engagé. Quelques jours auparavant, l'Autrichien se trouvait à des milliers kilomètres de là, en Argentine, pendant que Kristina Mladenovic défendait les couleurs de la France en Belgique, pour le premier tour de la Fed Coup. Les joueuses tricolores (Kristina Mladenovic, Alizé Cornet, Caroline Garcia et Pauline Parmentier), emmenées par Julien Benneteau, ont décroché une belle victoire.

