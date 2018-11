Kristina Mladenovic sublime en bikini: Vacances paradisiaques avec Dominic Thiem

La saison de tennis 2018 est terminée, de quoi permettre aux joueurs des circuits ATP et WTA de pouvoir enfin profiter de vacances largement méritées. Après avoir passé l'année à enchaîner les tournois aux quatre coins du monde, c'est à des milliers de kilomètres de la France que Kristina Mladenovic est partie se détendre, aux Maldives. La joueuse française de 25 ans ne s'est pas envolée seule dans ce petit coin de paradis mais accompagnée de celui qui partage sa vie amoureuse depuis plusieurs mois : le tennisman autrichien de 25 ans Dominic Thiem.

Discrets au début de leur relation, les deux sportifs n'ont aujourd'hui plus peur de s'afficher sur les réseaux sociaux. Après s'être d'abord montrés en solo aux Maldives, Kristina Mladenovic et Dominic Thiem ont partagé une photo à deux, publiée sur leurs pages Instagram. Lunettes de soleil sur le nez, maillots de bain, sable blanc et palmier, tout y est. "Avec mon homme", commente Kristina, "Derniers jours de vacances avec mon amour", du côté de Dominic.