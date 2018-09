Kristina Mladenovic : Ses mots d'amour à Dominic Thiem, battu à l'US Open

Plus le temps passe et plus Kristina Mladenovic et Dominic Thiem s'autorisent des attentions auparavant bien plus discrètes. La tenniswoman française s'est affichée à New York avec le joueur autrichien battu en quarts de final par Rafael Nadal à l'US Open, au terme d'un match impérial.

Quelques heures plus tôt, Kristina Mladenovic a témoigné tout son amour à Dominic Thiem alors qu'ils se trouvaient dans l'hôtel qu'ils occupent à New York durant la compétition. Féminine dans une longue robe rayée, les épaules dénudées et les cheveux lâchés, elle posait bras dessus et bras dessous avec son compagnon. "La nuit dernière. Je t'aime", avait-elle légendé cette photo de couple.

Last night I love you @domithiem Une publication partage par Kristina Mladenovic (@kristinamladenovic93) le 4 Sept. 2018 5 :41 PDT

Cet amour au grand jour est tout récent pour les tourtereaux. Il y a quelques mois encore, le couple se montrait très discret, ne s'affichant qu'en de très rares occasions ensemble sur les réseaux sociaux.

