Krysten Ritter enceinte : la star fait ses adieux à "Jessica Jones" en beauté

Krysten Ritter, interprète principale de la série Jessica Jones sur Netflix, a révélé être enceinte sur le tapis rouge des Oscars, le 24 février 2019. La star de 37 ans affichait alors déjà de belles rondeurs. Lundi 28 mai, l'actrice est apparue resplendissante à l'avant-première de sa série, organisée à Los Angeles.

Divine dans une robe rouge, une couleur qu'elle affectionne tout particulièrement, Krysten Ritter se présentait sans doute à l'un de ses derniers tapis rouges avant la naissance de son premier enfant. Elle est arrivée au bras de son compagnon depuis presque cinq ans, le rockeur Adam Granduciel (40 ans), leader du groupe acclamé The War On Drugs.

Ce lundi soir, Krysten Ritter a tourné une page de sa carrière. La saison 3 de Jessica Jones, qui sera disponible le 14 sur Netflix, est la dernière. Ce personnage d'anti-héroïne rincée, qui enquête à New York et tâche de mettre ses superpouvoirs à profit, fait partie de l'écurie Marvel qui appartient au géant Disney. Les quelques séries Marvel de Netflix, comme Daredevil et The Punisher, tirent aussi leur révérence parce que Disney lance sa propre plateforme de streaming en ligne.

Pour ce dernier tour de piste, Kristen Ritter était accompagnée de ses partenaires à l'écran à commencer par Rachael Taylor et Carrie-Anne Moss, inoubliable Trinity de la saga Matrix. Les trois actrices ont posé avec la créatrice de la série, Melissa Rosenberg. Cette dernière était l'une des scénaristes de la série Dexter et de la saga Twilight. À leurs côtés, Will Travel et Eka Darville, également au casting de Jessica Jones. Dans cette saison 3, Jessica et sa meilleure amie (incarnée par Rachael Taylor) vont devoir mettre de côté leurs différends et refaire équipe quand un psychopathe frappe à New York.