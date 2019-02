Krysten Ritter enceinte : La sublime "Jessica Jones" attend son premier enfant

Dimanche 24 février 2019, la divine Krysten Ritter a fait une arrivée remarquée sur le tapis rouge dressé devant le Dolby Theatre où se tenait la 91e cérémonie des Oscars. L'actrice de 37 ans portait une robe de dentelle rouge signée Reem Acra qui mettait parfaitement en valeur ses nouvelles rondeurs : en effet, l'interprète de Jessica Jones est enceinte !

Quoi de mieux que les Oscars pour annoncer une telle nouvelle. Krysten Ritter est arrivée sur le tapis au bras de son compagnon, le rockeur Adam Granduciel (40 ans), leader du groupe The War On Drugs. Le couple, d'ordinaire plutôt discret, a donc révélé attendre son premier enfant.

C'est une grande nouvelle pour l'actrice qui doit fait face à la décision de Netflix de mettre fin à l'aventure Jessica Jones. Depuis 2015, Krysten Ritter incarne cette anti-héroïne de l'univers Marvel qui enquête dans New York entre deux bitures au whisky. Jessica Jones, également à l'affiche de la mini-série The Defenders, reviendra d'ici à la fin de l'année pour une troisième et dernière saison. Cette annulation n'est pas une surprise puisque Marvel appartient à Disney qui lancera prochainement sa propre plateforme de streaming.