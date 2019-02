Oscars 2019, palmarès : Toutes les photos des gagnants de la 91e cérémonie

L'an dernier, l'académie américaine des arts et sciences du cinéma avait choisi de distinguer le long métrage de Guillermo del Toro, La Forme de l'eau avec 4 prix dont celui du meilleur film. Pour sa 91e édition qui s'est tenue à Los Angeles ce 24 février 2019, le grand vainqueur est Green Book, remportant le prestigieux trophée du meilleur film. Alfonso Cuaron fait un magnifique retour après le sacre de Gravity grâce à Roma. Techniquement, Bohemian Rhapsody s'impose avec en plus et comme pressenti, l'Oscar du meilleur acteur pour Rami Malek. Black Panther fait également bonne figure après

La Favorite, nouvelle réalisation de celui à qui l'on doit The Lobster, se dégage du lot avec dix nominations, suivi de près par A Star is Born, Roma et Vice qui en cumulent chacun huit. La dernière réalisation de Spike Lee (six nominations) Blackkklansman, la superproduction Black Panther (cinq), le drame Green Book (cinq) et le biopic Bohemian Rhapsody (cinq) figurent en bonne position, quelques jours après avoir fait sensation aux Golden Globes.

Sans plus attendre, découvrez les gagnants des 24 catégories des Oscars.

Voici la liste complète des lauréats

Film

A Star Is Born

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

GAGNANT : Green Book

Roma

La Favorite

Vice

>> Vainqueur l'an dernier : La Forme de l'eau





Réalisation

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Yorgos Lanthimos (La Favorite)

GAGNANT : Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Vice)

>> Vainqueur l'an dernier : Guillermo Del Toro

Actrice

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

GAGNANTE : Olivia Colman (La Favorite)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me ?)

>> Vainqueur l'an dernier :Frances McDormand, 3 Billboards : Les panneaux de la vengeance

Acteur

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star is Born)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

GAGNANT : Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

>> Vainqueur l'an dernier : Gary Oldman, Les Heures sombres

Actrice dans un second rôle

Amy Adams (Vice)

Marina de Tavira (Roma)

GAGNANTE : Regina King (If Beale Street Could Speak)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (La Favorite)

>> Vainqueur l'an dernier : Allison Janney, Moi, Tonya

Acteur dans un second rôle

GAGNANT : Mahershala Ali Green Book

Adam Driver BlacKkKlansman

Sam Elliott A Star Is Born

Richard E. Grant Can You Ever Forgive Me

Sam Rockwell, Vice

>> Vainqueur l'an dernier : Sam Rockwell, 3 Billboards : Les panneaux de la vengeance

Scénario original

First Reformed

GAGNANT : Green Book

Roma

La Favorite

Vice

>> Vainqueur l'an dernier : Get Out

Adaptation

The Ballad of Buster Scruggs

GAGNANT : BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

>> Vainqueur l'an dernier : Call Me by Your Name

Chanson originale

All The Stars - Black Panther

I'll Fight - RBG

GAGNANT : Shallow - A Star Is Born

The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - The Ballad of Buster Scruggs

>> Vainqueur l'an dernier : Remember Me (Coco)

Musique originale

GAGNANT : Black Panther

BlacKkKlansman

Beale Street

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns

>> Vainqueur l'an dernier : La Forme de l'eau (d'Alexandre Desplat)

Film d'animation

Les Indestructibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

GAGNANT : Spider-Man New Generation

>> Vainqueur l'an dernier : Coco

Film en langue étrangère

Capharnaüm

ColdWar

Never Look Away

GAGNANT : Roma

Une affaire de famille



>> Vainqueur l'an dernier : Une femme fantastique

Maquillage et coiffure

Border

Mary Queen of Scots

GAGNANT : Vice

>> Vainqueur l'an dernier : Les Heures sombres

Photographie

Cold War

La Favorite

Never Look Away

GAGNANT : Roma

A Star Is Born

>> Vainqueur l'an dernier : Blade Runner 2049

Effets visuels

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

GAGNANT : First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

>> Vainqueur l'an dernier : Blade Runner 2049

Décors

GAGNANT : Black Panther

La Favorite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

>> Vainqueur l'an dernier : La Forme de l'eau

Documentaire

GAGNANT : Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

>> Vainqueur l'an dernier : Icarus

Montage

BlacKkKlansman

GAGNANT : Bohemian Rhapsody

Green Book

La Favorite

Vice

>> Vainqueur l'an dernier : Dunkerque

Montage son

Black Panther

GAGNANT : Bohemian Rhapsody

Sans un bruit

Roma

A Star Is Born

>> Vainqueur l'an dernier : Dunkerque

Mixage sonore

Black Panther

GAGNANT : Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

>> Vainqueur l'an dernier : Dunkerque

Costumes

The Ballad of Buster Scruggs

GAGNANT : Black Panther

La Favorite

Mary Poppins Returns

Mary Queen of Scots

>> Vainqueur l'an dernier : Phantom Thread

Court métrage

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

GAGNANT : Skin

>> Vainqueur l'an dernier : The Silent Child

Court métrage animé

Animal Behaviour

GAGNANT : Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

>> Vainqueur l'an dernier : Dear Basketball