"Bohemian Rhapsody" : 1re bande-annonce dévoilée et inquiétudes soulevées

C'est l'un des films les plus attendus de cette fin d'année, mais aussi l'un des plus casse-gueule. Prévu sur nos écrans pour le 31 octobre 2018, Bohemian Rhapsody vient de dévoiler sa toute première bande-annonce. On y découvre Rami Malek, incarnation sur grand écran de Freddie Mercury, le leader emblématique du groupe Queen.

Ces derniers mois, Bryan Singer, le réalisateur originel du projet qui retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de son chanteur Freddie Mercury, avait été viré par la production – et remplacé par Dexter Fletcher, l'homme derrière Eddie the Eagle. Un nouveau clash qui n'était pas sans rappeler celui qui avait opposé Sacha Baron Cohen, lequel était à la base du projet, devait incarner Mercury et réaliser le film, au guitariste Brian May, qui veille avec les autres membres du groupe à ce que sa vision du groupe Queen et de la vie de son ami Freddie Mercury soit respectée. Baron Cohen avait fini par claquer la porte.

En définitive, le film dressera le portrait de ce chanteur iconique qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, au point de faire quasiment imploser le groupe, jusqu'à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu'il était frappé par la maladie, le film se propose de découvrir la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

"Prometteuse", "Électrisante", "Une tuerie"... Le moins qu'on puisse dire, c'est que la bande-annonce a fait son petit effet sur le public qui semble attendre la sortie avec impatience. Mais une question a été soulevée par certains, et il s'agit d'une crainte plus que fondée : la bisexualité de Freddie Mercury sera-t-elle racontée, et surtout sa séropositivité (c'est le sida qui lui a coûté la vie) sera-t-elle ouvertement évoquée ?