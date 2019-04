Kylian Mbappé privé de Ferrari : Question dépenses, sa mère surveille tout !

Le 2 avril 2019, dans les salons de l'hôtel Lutecia à Saint-Germain-des-Prés à Paris, l'horloger Hublot organisait la rencontre entre la légende brésilienne Pelé et le jeune prodige Kylian Mbappé. Champion du monde à 19 ans à peine, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas caché sa joie : "Ce soir, j'ai eu la chance de passer un moment unique avec la légende vivante Pelé. Merci à Hublot pour cette merveilleuse soirée", a-t-il commenté sur Instagram. Pour cette soirée, Kylian était accompagné de son petit frère et de ses parents. Le Figaro, qui assistait à la rencontre, rapporte une sympathique anecdote sur l'entourage du jeune prodige.

"À ses côtés, sa mère, Fayza, radieuse, porte sur son visage la fierté de l'avoir enfanté, écrit Le Figaro. Elle veille au grain, surveillant son fiston comme le lait sur le feu, l'empêchant de céder à l'ivresse de la gloire." Et l'ivresse de la gloire va souvent de pair avec l'argent. C'est justement ce que confie une personne de son entourage au Figaro : "Madame Mbappé valide tous les choix de Kylian. Elle pense qu'il est trop jeune pour avoir une Ferrari lorsqu'il aura le permis et préférera qu'il porte une montre qui ne soit pas la version la plus chère ou la plus voyante."

Kylian Mbappé a largement de quoi se l'offrir cette montre. L'Equipe Magazine vient de publier son Top 50 des sportifs français les mieux rémunérés. C'est Antoine Griezmann, lui aussi très raisonnable avec ses gains, qui arrive en tête avec 33 millions d'euros de revenus. C'est énorme, d'autant que le numéro 2 du classement, Kylian, est bien en-dessous avec 24,7 millions d'euros. Mais ses revenus ont explosé depuis qu'il est arrivé au PSG en août 2017.

Le 4 août 2018, sur son site français, le prestigieux magazine Forbes publiait un article intitulé Kylian Mbappé : L'Un des footballeurs les plus généreux au monde. Cela faisait suite à son choix, personnel, de reverser l'intégralité de ses primes gagnées durant la coupe du monde à une association. Ce sont 350 000 euros qui ont été reçus par Premiers de cordée qui "propose des initiations sportives pour les enfants hospitalisés et des actions de sensibilisation au handicap auprès des scolaires et des entreprises". Une raison de plus (s'il en fallait une) pour madame Mbappé d'être fière de son fils.