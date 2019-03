Antoine Griezmann et l'argent : Ce petit plaisir qu'il ne refuse pas...

Il est l'un des joueurs incontournables de l'équipe de France de football et l'attaquant star de l'Atlético Madrid. À 27 ans, Antoine Griezmann est aussi champion du monde. Dans une interview au magazine Numéro, le numéro 7 répond à toutes les questions sur sa fille Mia, 2 ans et demi, ses habitudes avant chaque match ou encore la mode. Le sujet de l'argent est aussi évoqué : le Mâconnais, fidèle à son image de jeune homme raisonnable, est une fourmi !

Selon la presse espagnole, le salaire net d'Antoine Griezmann à Madrid serait de 23 millions d'euros par an. En juillet dernier, France Football estimait qu'il était le joueur le mieux payé des Bleus avec environ 26 millions. Avec de telles sommes, auxquelles s'ajoutent des contrats publicitaires (Puma, Gillette et Head & Shoulders), Griezmann a de quoi voir venir mais le jeune papa ne fait guère de folie : "Je le mets de côté. La carrière d'un footballeur est courte et je dois assurer mes arrières et ceux de ma femme et de mes enfants [son épouse Erika Choprena doit accoucher sous peu d'un petit garçon, NDLR]."

Côté loisirs, Antoine Griezmann est un mordu de courses hippiques et il possède plusieurs chevaux dont les performances peuvent rapporter gros. Non, sa seule grosse dépense, purement pour le plaisir, a avoir avec son autre championnat favori, la NBA : "Il m'arrive parfois de me faire plaisir avec un petit voyage aller-retour de quarante-huit heures aux Etats-Unis pour aller voir un match de basket, mais j'essaye de ne pas jeter l'argent pas les fenêtres."