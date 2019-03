Antoine Griezmann bientôt papa pour la 2e fois : arrivée imminente du bébé

Jusqu'à cette soirée du 8 mars 2019, durant laquelle Erika Griezmann a choisi de partager son impatience d'être maman pour la deuxième fois avec les 341 000 personnes qui la suivent sur Instagram. La belle Espagnole a publié une photo du lit, ou du berceau, dans lequel son fils dormira très prochainement. On y aperçoit du linge blanc joliment brodé, un petit doudou lapin blanc et gris. Erika Griezmann a ajouté un coeur bleu à la photo et le commentaire : "Waiting for you" (On t'attend).

Parce que la jeune femme a sans aucun doute attendu d'avoir atteint les trois mois de grossesse pour annoncer l'heureux événement en octobre dernier, la naissance de son fils devrait intervenir dans les prochains jours.

Antoine et Erika Griezmann sont déjà les heureux parents d'une adorable petite fille prénommée Mia, qui fêtera ses trois ans le 8 avril.