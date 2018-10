Antoine Griezmann va être papa pour la 2e fois : Le sexe du bébé déjà dévoilé

Antoine Griezmann - L'équipe de France célèbre son deuxième titre de Champion du Monde sur la pelouse du stade Loujniki après leur victoire sur la Croatie (4-2) en finale de la Coupe du Monde 2018 (FIFA World Cup Russia2018 le 15 juillet 2018 France team during match between France and Croatia match valid for the 2018 World Cup final at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia on july 15, 201815/07/2018 - Moscou