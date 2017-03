Antoine Griezmann : Gâté par l'ex de Khloé Kardashian, il exhibe son beau cadeau

Devenu le nouveau chouchou des Français après sa participation réussie à l'Euro 2016, Antoine Griezmann ne compte pas que des maillots de foot dans sa garde-robe. Le célèbre attaquant de 25 ans collectionne aussi les maillots de NBA.

Passionné de basket, Antoine Griezmann a reçu un cadeau particulièrement précieux à ses yeux, offert par une personnalité sportive loin d'être inconnue. James Harden, l'un des ex de Khloé Kardashian, lui a fait parvenir l'un de ses maillots, dédicacé en prime. Touché par cette délicate attention du joueur des Rockets de Houston, Antoine Griezmann a partagé son immense satisfaction sur les réseaux sociaux. Posant avec le joli cadeau, qui devrait être un peu grand pour lui lorsque l'on sait qu'il mesure 1,76 m contre 1,96 pour la star de NBA, et une barbe rappelant celle de James Harden, le footballeur a posté le message suivant : "Merci @jharden13 pour le maillot All Star. Il faut que nous t'invitions à un match de l'Atletico Madrid." L'ex de Khloé Kardashian acceptera-il l'invitation de la star du club madrilène ?