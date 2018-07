Erika Griezmann et Rachel Legrain-Trapani, chic à l'Élysée pour fêter les Bleus

Lundi 16 juillet 2018, l'ambiance était festive à l'Élysée. Rentrés de Russie après avoir décroché la veille la Coupe du monde face aux Croates (4-2), les Bleus de Didier Deschamps ont d'abord défilé sur les Champs-Élysées pour aller saluer le public avant d'arriver au palais présidentiel. Accueillis par le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, avec lesquels ils ont fièrement pris la pose, les joueurs de l'équipe de France n'étaient pas "seuls" pour savourer l'obtention de leur deuxième étoile puisque leurs proches étaient également conviés à la fête.

Devant les photographes, quelques membres des familles des sportifs ont fait une entrée remarquée sur le tapis rouge qui menait au perron de l'Élysée. L'épouse d'Antoine Griezmann, Erika Choperena, est apparue tout de blanc vêtue avec leur adorable Mia (2 ans) dans les bras. La compagne de Benjamin Pavard, Rachel Legrain-Trapani, s'est affichée avec un sourire radieux dans une tenue bleu ciel signée Maje.

Je suis une maman tellement fière

Il y avait également le petit frère et le père de Kylian Mbappé, Ethan et Wilfried, mais aussi la mère de Paul Pogba, Yeo. Accompagnée de sa belle-fille Sarta (compagne du frère de Paul, Florentin Pogba), la maman du champion a évoqué avec fierté le parcours des Bleus. "Je suis une maman tellement fière. De mon fils bien sûr, mais de tous ces garçons. Ils forment une équipe formidable, solidaire, surtout quand c'est difficile comme aujourd'hui. Maintenant on va fêter ça comme il faut", a-t-elle déclaré au journal Le Parisien.

Sur les réseaux sociaux, certains Bleus avaient déjà posé au côté de leurs familles et compagnes après leur victoire à Moscou. Raphaël Varane a posé avec son craquant petit Ruben (1 ans) et la Coupe du monde, Steve Mandanda avec son fils Sacha (9 ans), Blaise Matuidi avec ses parents Faria et Elise et Nabil Fekir avec son frère Tarek. Sans oublier Adil Rami qui a profité du trophée avec sa chérie Pamela Anderson...