Rachel Legrain-Trapani, si fière de Benjamin Pavard, pose avec la Coupe du monde

La story Instagram de la maman du petit Gianni (4 ans et demi, né de son mariage avec le footballeur Aurélie Capoue) a montré par la suite qu'elle avait suivi son compagnon dans un avion et un bus spécialement affrétés pour les proches des Bleus afin de se rendre à Paris. Ce lundi 16 juillet aux alentours de 19h, l'équipe de Didier Deschamps a défilé sur les Champs-Elysées avant de se rendre à l'Elysée pour une réception spéciale organisée par le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. Et c'est avec Rachel que Benjamin Pavard profitera de la soirée.