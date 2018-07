Brigitte Macron : Chic pour accueillir les Bleus, la Coupe du monde en main

Pendant que l'avenue des Champs-Élysées se remplissait à la vitesse de l'éclair dès le début de l'après-midi, en coulisses, c'était le branle-bas de combat pour peaufiner les détails de cette journée de fête. Les Bleus sont arrivés à l'aéroport de Roissy en provenance de Russie et ont entamé leur défilé jusqu'au palais de l'Élysée.

L'équipe victorieuse, portée par Didier Deschamps, a donc descendu la plus belle avenue du monde à bord d'un bus électrique à deux étages d'Open Tour Paris. Selon la police, pas moins de 300 000 personnes s'étaient déplacées sur les Champs-Élysées, dont les arbres étaient habillés de drapeaux bleu-blanc-rouge, pour voir passer les joueurs. Et force est de constater que nombreux ont été un peu déçus de la vitesse à laquelle le bus descendait... Mais qu'importe, la liesse était bel et bien là et tous les footballeurs ont joué le jeu, saluant la foule et multipliant vidéos et photos avec le trophée entre leurs mains. La patrouille de France a également survolé l'Arc de Triomphe en lâchant des gaz aux couleurs de la France.

Après leur descente, les Bleus ont donc été accueillis à l'Éysée. Le président Emmanuel Macron avait convié plus de 3000 personnes dont des centaines d'enfants, tous ravis de pouvoir voir les champions de près (qui avaient entre-temps enfilé des costumes impeccables) et la Coupe du monde. D'ailleurs, même la première dame Brigitte Macron, très chic dans une robe bleu nuit, était extatique en tenant le trophée entre ses mains alors qu'elle prenait la pose au milieu des joueurs et notamment de Paul Pogba, lequel s'est révélé être un véritable ambianceur de soirée !

Le couple présidentiel, qui avait célébré la victoire tricolore en Russie par un baiser passionné, a pu passer un bon moment avec l'équipe et les invités au son du DJ Snake. Sur le perron du palais présidentiel, le tube I Will Survive et La Marseillaise ont aussi été entonnés a capella par les joueurs et le chef de l'État. "La dislocation du groupe France a eu lieu à la sortie de l'Élysée, les joueurs sont en vacances", a expliqué à l'AFP Philippe Tournon, chef de presse des Bleus, sans vouloir préciser où les joueurs avaient choisi de fêter leur victoire avec leurs proches. D'après nos informations, certains sont allés dîner en famille dans un restaurant tranquille, d'autres ont rejoint directement une villa des Hauts-de-Seine. Quant aux plus jeunes... c'est en toute discrétion qu'ils ont fini en boîte de nuit... chut !

Comme leurs aînés de 1998, les joueurs et l'encadrement seront décorés de la Légion d'honneur, mais celle-ci leur sera remise dans quelques mois, à une date encore non déterminée, a indiqué lundi l'Élysée.

Thomas Montet