Paul Pogba champion du monde : Son hommage bouleversant à son père décédé

Il est sur le toit du monde, mais sa joie ne pouvait pas être totale ce dimanche 15 juillet 2018. Champion du monde, Paul Pogba a fêté comme il se doit la victoire de l'équipe de France face à la Croatie. Mais le milieu de terrain, auteur du troisième bus français lors de cette finale historique, pensait aussi à son père disparu. En effet, Fassou Antoine Pogba est décédé en mai 2017 à l'âge de 79 ans...

"Il me manque mon papa. Mais il serait très fier de moi", a-t-il déclaré, ému, au micro de BeIn Sport. Un hommage simple et bouleversant que Paul Pogba avait entamé sur la pelouse du stade Loujniki, en portant la Coupe du monde avec la photo de son père dans la main, sous les yeux de sa mère Yeo, à qui il a donné sa médaille, et qui n'a pu cacher ses larmes. Ses frères Florentin Pogba et Mathias Pogba étaient également de la fête.

"Papa et maman c'est pour vous ❤ @equipedefrance #fiersdetrebleus", a-t-il également partagé sur Instagram.