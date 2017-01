Kylie Jenner et Cindy Crawford : Tandem glamour sur la lancée des Golden Globes

Comme pour l'after party NBCUniversal des Golden Globes, mademoiselle Jenner a sorti le grand jeu ! La bombe de 19 ans et petite amie du rappeur Tyga n'était pas accompagnée de sa grande soeur Kendall, mais de ses amies la chanteuse Justine Skye et le mannequin Jordyn Woods. Les trois jeunes femmes se sont mesurées au top model Cindy Crawford, venue soutenir le créateur et directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing, lauréat du prix Icon Designer.

Les actrices Margot Robbie, Elizabeth Olsen, Jessica Alba et Lisa Kudrow, et la chanteuse Janelle Monáe (à l'affiche des films Moonlight et Les Figures de l'ombre, en salles les 1er février et 8 mars) étaient également de la partie. Au total, huit récompenses ont été décernées aux Image Makers Awards 2017.