Kylie Jenner : Le secret de son ventre plat...

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs fans. Kylie Jenner a échangé avec les siens, curieux de connaître le secret de son ventre plat vite retrouvé après son accouchement. La jeune maman répond sans détour : "Pour moi, tout est dans le régime."

C'est sur Instagram que Kylie Jenner a partagé ses astuces ! La superstar milliardaire de 21 ans s'est entretenue avec ses près de 130 millions de followers ce mercredi 13 mars. Un de ses abonnés lui a demandé comment elle avait retrouvé son ventre plat. L'intéressée lui a répondu : "Pour moi, tout est dans le régime."

"Je suis une personne naturellement mince. Mais pas comme Kendall. Elle a un physique de mannequin naturellement. J'ai toujours eu un ventre vraiment plat mais n'ai jamais eu le sentiment qu'il était revenu à ce qu'il était avant Stormi, jusque récemment, et j'ai le sentiment que c'est en grande partie grâce au régime", commence Kylie.

La maman de Stormi Webster (1 an) et compagne du rappeur Travis Scott poursuit : "D'habitude, je mange vraiment comme une folle. Genre, tout ce que je veux. De la pizza, des pâtes, beaucoup de produits laitiers. Et j'ai tout arrêté et commencé à manger mieux."

"Et je crois aussi, qu'après un enfant, il faut autant de temps pour récupérer votre corps qu'il en fallu pour concevoir l'enfant", conclut la petite soeur de Kourtney, Kim, Khloé et Kendall Jenner.

Bien qu'elle suive un régime, Kylie n'a rien perdu de ses superbes formes !