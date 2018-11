Kylie Jenner : Les premiers mots craquants de sa fille Stormi, 9 mois, en vidéo

Quelques heures auparavant, Kylie Jenner avait publié une série de photos de Stormi, si mignonne et hilare dans les bras de Travis Scott. "Seuls les gens qui te connaissent vraiment savent à quel point tu travailles dur. J'aime te regarder réaliser tous tes rêves. Ton premier festival. On est si fières de toi, on t'aime", avait-elle écrit à l'adresse de son chéri.

Travis Scott organisait effectivement la première édition de son propre événement musical, l'Astroworld Festival, le 17 novembre dans sa ville natale de Houston (Texas). Lui-même ainsi qu'une dizaine d'artistes, dont Post Malone, se sont succédé sur scène.