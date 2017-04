Kylie Jenner oubliée : Tyga passe du bon temps avec une ex de Justin Bieber

Moins d'un mois après son énième séparation d'avec Kylie Jenner, Tyga est déjà allé voir ailleurs. Adepte des créatures aux courbes généreuses, le célèbre rappeur américain de 27 ans a été repéré cette semaine en compagnie d'une jeune femme aux allures de Kylie Jenner, brune, avec des hanches marquées et un fessier plus que rebondi. Visiblement sous le charme de sa partenaire de déjeuner, avec qui il a été photographié à la sortie d'un établissement de Sunset Boulevard, à Los Angeles, baptisé Serafina Sunset, Tyga (Micheal Ray Stevenson de son vrai nom) s'est montré particulièrement tactile, l'enlaçant généreusement.

En plus de ressembler fortement à la petite soeur sulfureuse de Kim Kardashian, cette jolie demoiselle aux atouts certains est loin d'être une inconnue. Comme le rappelle très justement le très bien informé site TMZ, cette jeune femme de 24 ans répondant au nom de Jordan Ozuna a précédemment accordé ses faveurs à un autre chanteur très connu : Justin Bieber. Le jeune modèle, qui collabore épisodiquement avec Kanye West, et le chanteur canadien de 23 ans ont entretenu une brève relation en 2013-2014 alors qu'elle n'était qu'une serveuse dans une chaîne de fast food à Las Vegas et travaillait aussi dans les casinos.

A peine les photos de son rapprochement avec Tyga ont-elle fuité sur la Toile que Jordan Ozuna a tenu à mettre les choses au clair sur son compte Twitter. "Je ne sors pas avec Tyga", a-t-elle posté, message accompagné de smileys morts de rire. Mais qui a parlé de couple ? Personne. Juste de bon temps passé avec l'ex de Blac Chyna et un déjeuner marqué par une grande complicité.