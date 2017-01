Kylie Jenner sexy dans les bras de Tyga, mais très mal retouchée !

Kylie Jenner n'est pas la première star à connaître ce genre de mésaventures. Mariah Carey avait, avant elle, beaucoup fait parler d'elle à cause de photos mal retouchées postées sur ses réseaux sociaux. Apparaissant beaucoup trop souvent affinée, la chanteuse américaine de 46 ans a fini par s'attirer les foudres de ses fans qui n'en peuvent plus et lui demandent de s'assumer telle qu'elle est.

Kylie Jenner aurait-elle, elle aussi, des problèmes avec son image ?