L'amour est dans le pré 2019 : 1res images du tournage, les agriculteurs réunis

Pour rappel, Sophie-Élodie (36 ans) est maraîchère et aspigicultrice (production d'asperges vertes) en Normandie. Elle recherche un partenaire sensible, réconfortant et qui aimera sa cuisine. L'éleveur de vaches à lait et céréalier de 36 ans Charles-Henri espère rencontrer une femme du même âge que lui, ou un peu plus jeune, qui soit naturelle, dynamique, féminine et qui a des valeurs. François le Bourguignon (45 ans), éleveur de vaches, compte sur cette émission pour faire la connaissance d'une femme autonome et patiente.

Robert (53 ans), éleveur de vaches et de canards dans les Landes, cherche simplement une femme qui saura le rendre heureux et qui sait danser. Elle devra aussi accepter que sa maman soit très présente à ses côtés. L'éleveur de vaches dans l'Aveyron Didier (56 ans) souhaite rencontrer une femme ni trop grande ni trop maigre, âgée de 40 à 60 ans et avec les cheveux longs. Yves (56 ans) est éleveur de vaches et de brebis dans le Limousin. Le frère de Gégé (ancien participant de L'amour est dans le pré qui a trouvé l'amour grâce au programme) recherche une femme âgée de 45 à 55 ans qui aurait des formes et du caractère

Sandrine (34 ans), éleveuse de chiens dans les Bouches-du-Rhône, souhaite rencontrer un homme de 33 à 43 ans qui ne soit pas compliqué et qui soit gentil et sincère. Après l'échec de son premier mariage et de sa dernière relation qui était sur le point de se concrétiser par une union, Bernadette (57 ans) veut faire un long chemin avec un homme de 50 à 60 ans qui a du répondant et qui est attentif.

Jean-Michel (53 ans) est ouvrier agricole dans l'Aube. Il compte bien rencontrer une femme douce et drôle. L'idéal féminin de Francis (60 ans), viticulteur dans l'Aude, est une femme de son âge, plutôt classe et mince. Comme Anne Hidalgo. Hervé (47 ans) est éleveur de vaches allaitantes et de taureaux dans la Loire. Il souhaite rencontrer une femme plutôt mince, un peu grande, âgée de 40 à 50 ans. Il faut qu'elle soit curieuse, gentille, joyeuse et surtout sérieuse.

François (34 ans), l'éleveur de vaches dans le Pays de la Loire recherche une femme de 25 à 38 ans, un peu jolie, pas trop costaud et très simple. Enfin, Laurent (40 ans), éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Bourgogne France-Comté espère qu'une femme gentille, aimante, douce et joyeuse lui écrira.