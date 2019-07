L'amour est dans le pré 2019 : Combien de couples formés ? Le bilan dévoilé

L'amour est dans le pré sera bientôt de retour sur M6 pour une quatorzième saison. Karine Le Marchand a en effet rencontré de nouveaux agriculteurs en mal d'amour afin de tourner leurs portraits et procéder avec eux à l'ouverture du courrier. Et selon nos confrères de TV Mag, la saison a été fructueuse.

Le site a tout d'abord expliqué que l'émission de dating devrait faire son retour fin août-début septembre, comme l'an dernier. Les téléspectateurs retrouveront ainsi les treize nouveaux agriculteurs à la recherche de leur âme soeur, trois femmes et dix hommes, de 33 à 60 ans. Comme d'habitude, tous se retrouveront pour découvrir les lettres envoyées par leurs admirateurs. Et, toujours d'après TV Mag, on aura le droit à des coups de foudre dès cette étape. Les rires et les larmes seront également au rendez-vous de cette édition.

La plupart des agriculteurs n'ayant que peu d'expérience en amour, la production a mis les petits plats dans les grands afin qu'ils se sentent le plus à l'aise possible. Pour éviter les personnes malveillantes, FremantleMedia a effectué un tri encore plus poussé dans les lettres des prétendants et prétendantes. Des courriers que les candidats peuvent récupérer en fin de tournage s'ils le souhaitent.

Une fois de plus, une psychologue a été mise à disposition en cas de besoin et certains auraient fait appel à elle avant même le début du tournage de L'amour est dans le pré. Grâce à tous ces détails, les agriculteurs ont pu vivre leur aventure sereinement. Et, pour la moitié des agriculteurs, sept plus exactement, l'amour était à la clé comme l'explique TV Mag.

Rendez-vous prochainement sur M6 pour découvrir les images de cette expérience hors du commun qu'ont vécue Sophie-Élodie, Charles-Henri, François le Bourguignon, Robert, Didier, Yves, Sandrine, Bernadette, Jean-Michel, Francis, Hervé, François et Laurent.

A noter que ce n'est pas la première fois que l'on a des informations avant l'heure sur l'émission. En 2016, l'animatrice Karine Le Marchand - que l'on retrouvera dans la saison 3 de Baron Noir - avait par exemple "spoilé" le bilan de la saison 11. Elle avait en effet révélé que sur 14 agriculteurs, sept étaient en couple.