L'amour est dans le pré 7 - Dany : Sa ferme ravagée par les flammes !

Dany Moureaux a vu son plus beau projet partir en fumée.

La ferme-auberge de 135 m² à In­de­vil­lers (Doubs) de l'éle­veur laitier, aubergiste et accordéoniste qui avait participé à la 7e édition de L'amour est dans le pré (M6) en 2012 a été ravagée par un incendie. Le drame s'est déroulé mardi 28 février aux alentours de 17h comme le rapportent nos confrères de France Bleu, nécessitant l'intervention d'une quarantaine de pompiers. Aucune victime n'est heureusement à déplorer.

Les dégâts de son établissement, qui accueillait des repas dansants au son de l'accordéon depuis dix ans, sont estimés à 300 000 euros. Dany devra s'installer dans l'un de ses deux gîtes voisins, son lieu de vie ayant également pris feu. L'agriculteur a donc sollicité l'aide de ses proches afin de reconstruire sa ferme-auberge et de retrouver son nid douillet. "J'ai besoin du soutien des gens. On va essayer de reconstruire ici, avec le point de vue sur la Suisse et les environs. Le mieux, c'est de faire comme ça... et pourvu que l'aventure continue encore. On ne laissera pas tomber nos clients", a-t-il confié à France Bleu.

Et d'ajouter : "J'ai déjà eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, face à la télé, face aux impôts, cette fois, l'auberge qui brûle, non je m'arrêterai pas, c'est pas Dany. Quand je vois 90 appels 300 messages [reçus depuis l'incendie, NDLR] en un jour de temps, tout le monde est là pour nous soutenir, ma famille et moi."

Si tous ses souvenirs se sont envolés en une fraction de seconde, Dany a réussi à sauver l'un de ses biens les plus précieux : son accordéon.