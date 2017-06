L'amour est dans le pré : Comment certains prétendants se "désistent"

Ce lundi 19 juin 2017, M6 lance la 12e saison de L'amour est dans le pré avec Karine Le Marchand aux commandes. À cette occasion, Virginie Matéo, productrice du programme, a dévoilé les coulisses du tournage à nos confrères de Télé 7 Jours. Après l'ouverture du courrier vient la deuxième étape : le speed dating.

Chaque agriculteur peut inviter au maximum dix prétendantes. "Mais si le candidat reçoit suffisamment de courrier, nous pouvons en sélectionner, avec son accord, jusqu'à quatorze, a expliqué Virginie Matéo. Cela peut surprendre, mais quand nous les appelons, beaucoup se désistent. Comme si, soudain, cela devenait trop réel, trop concret."

Plus encore, certains "prétextent alors le décès d'une grand-mère ou d'un grand-père pour ne pas faire le voyage" jusqu'à Paris, où sont tournés les speed dating pour des raisons pratiques. "Et puis il y a celles ou ceux qui ne peuvent vraiment pas venir à cause de leur travail, ou tout simplement pour des raisons familiales", a poursuivi la productrice de L'amour est dans le pré.

Afin que candidats et prétendants ne se croisent pas avant que la caméra ne tourne, la production reste vigilante. C'est seulement une fois que l'agriculteur est "bien en place" que les prétendants sont appelés à venir le voir.

Enfin, chaque année, seuls deux prétendants sont sélectionnés à l'issue de la rencontre. "Mais, cette année, j'ai quand même fait une exception pour Nathalie. Elle m'a appelée après l'enregistrement pour me dire qu'un des prétendants qu'elle n'avait pas retenus lui avait ensuite écrit en direct", a expliqué Virginie Matéo. Finalement, sentant que si elle ne cédait pas, "Nathalie n'aurait finalement que lui en tête et que les deux autres personnes sélectionnées n'auraient pas la moindre chance", la production a dérogé à la règle. "J'espère que c'est la dernière fois", a-t-elle conclu. L'avenir nous le dira...