L'amour est dans le pré : Scène choc d'un agriculteur, une prétendante en larmes

Alors que la saison 13 de L'amour est dans le pré (M6) vient de se terminer en France, l'édition belge est en pleine diffusion sur RTL-TVI. Mardi 4 décembre 2018, lors de la diffusion d'un nouvel épisode du programme de dating, une scène a particulièrement choqué les téléspectateurs.

Fabrice, agriculteur au casting de cet ADP belge, est éleveur de vaches limousines dans la province du Luxembourg. En plein tournage avec ses deux prétendantes, il a dû faire face à un événement inattendu. En effet, un taureau s'est attaqué au troupeau de Fabrice. Le candidat de 41 ans a donc été contraint de séparer le taureau et l'une de ses bêtes qui commençaient à s'échauffer. Pour cela, Fabrice s'est emparé... d'un bâton puis d'une fourche ! Des images qui ont profondément touché l'une des prétendantes qui a fondu en larmes.

La production a de son côté pris la décision de diffuser cette scène sans montage et de signaler que ces images étaient "interdites aux moins de 12 ans". Auprès de nos confrères de La Dernière Heure, Anne Franck, la productrice de L'amour est dans le pré en Belgique, a réagi. "Il nous paraissait important de la montrer pour rappeler qu'un taureau, aussi paisible soit-il, reste un animal imprévisible et que le métier d'éleveur demande énormément de sang-froid, de courage et n'est pas sans risque", a-t-elle expliqué.

Et de confier que les équipes de tournage sur place n'ont rien pu faire pour aider Fabrice. "Ses taureaux sont habitués à lui seul, et lui seul savait comment agir", lance-t-elle. Dans la foulée, Anne Franck a assuré que "le cuir [était] épais chez les bovins, cela ne [l'avait] pas blessé". "C'était juste pour lui donner une sensation de picotement désagréable et l'encourager à partir. Si Fabrice a fait cela, c'était pour défendre le taureau blessé", conclut-elle.