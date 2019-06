L'Île de la tentation 2019 – Mélanie "légère" selon Marie : sa réponse cash

Mélanie, sublime tentatrice de L'Île de la tentation 2019, a deux ou trois choses à régler avec Marie, la doyenne de l'aventure.

Certes elle a "volé" le beau Julien (27 ans) à la jolie blonde de 41 ans, mais ce n'est pas pour autant qu'elle apprécie qu'on puisse la qualifier de "légère", comme Marie, mère de famille de trois enfants, l'a fait dans une récente interview accordée à Femme actuelle. Interrogée par Sam Zirah, la jolie Lyonnaise a statué à son tour : "Marie, c'est une personne que je n'ai jamais dénigrée. Je n'ai jamais brusqué Julien, je n'ai jamais monté Julien contre sa copine. Le terme 'légère' n'est pas du tout approprié."

On s'en doute, la jeune femme de 26 ans n'en est pas restée là et a adressé à son tour quelques piques à sa rivale plus âgée. "Je pense que la légèreté, c'est d'avoir 40 ans et de faire encore de la télé-réalité... Après, elle a le droit. La légèreté, c'est de faire C'est mon choix : 'J'ai trois enfants de trois maris différents'... Je trouve ça léger. Moi, dans mes principes et dans mes valeurs, je sais que si je fais un enfant avec un homme, c'est pour la vie. (...) Elle pense que je suis légère, je pense qu'elle est légère. Moi, si j'ai trois enfants, je ne vais pas à la télé, et pour eux et pour moi. (...) Elle n'arrête pas de dire dans les épisodes : 'Cette femme n'est pas classe.' Je ne vois pas en quoi je suis moins classe qu'elle, en fait ! Ça, il faudra m'expliquer. Pour moi, elle n'est pas classe", a-t-elle commenté.

Voilà qui ne devrait pas apaiser les tensions entre les deux femmes...