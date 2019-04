L'Île de la Tentation 2019 : Qui sont Marie et Julien, que 14 ans séparent ?

Ce 25 avril 2019, le programme L'Île de la tentation revient sur W9 après neuf ans d'absence avec Julie Taton à l'animation.

Dans cette édition très attendue, cinq couples ont accepté de se séparer le temps de vivre 12 jours et 12 nuits avec vingt célibataires. Parmi les volontaires qui ont osé tenter l'expérience, il y a Marie et Julien. Voilà six mois que la jolie blonde de 41 ans et son petit ami de 27 ans sont ensemble. Cette aventure, ils la voient comme un "grand test", une "mise en danger", pour savoir s'ils peuvent se faire confiance l'un à l'autre.

Dans leur portrait dévoilé sur Instagram par W9, Marie explique : "J'ai 41 ans, je suis médium et je vis au Mans." Et son petit ami de renseigner : "Moi c'est Julien, 27 ans, j'étais animateur en club de vacances, j'étais... parce que justement j'ai quitté le travail que j'avais pour venir rejoindre Marie." C'est d'ailleurs dans ce club qu'ils se sont rencontrés : "Je suis arrivée avec mes enfants et Julien était là. Je l'ai trouvé très très beau. Je l'aimais bien, je le trouvais mignon mais je me disais : 'Non, non, non.' Comme on a quatorze ans d'écart, la différence d'âge c'était un réel problème. Aujourd'hui, je suis quand même avec lui parce que je ne me suis pas mis de barrières."



Marie et Julien partageront l'aventure avec Medhi et Malika (laquelle n'a plus confiance en son chéri après la découverte de messages douteux), Molie et Kevin (lequel veut prouver à sa belle qu'il a changé et qu'il ne la trahira plus), Tyla et Jonathan (qui vivent une relation à distance), Lysa et Nicolas, lequel est beaucoup trop possessif et jaloux.