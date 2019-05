Lââm, Élodie Fontan, Jade Leboeuf : avec leurs amoureux pour découvrir Aladdin

En 1992, les studios Walt Disney dévoilent leur nouveau film d'animation, Aladdin. Le long métrage, avec notamment la voix de Robin Williams en génie, est un succès public (plus de 500 millions de dollars à travers le monde) et critique, considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre de la maison de Mickey. Vingt-sept ans plus tard, Disney dévoile désormais sa version live de l'histoire du célèbre héros arabe, menée par Will Smith, star du casting de cette réalisation de Guy Ritchie (Sherlock Holmes). Le Bad Boy était très enthousiaste à l'idée de participer à cette avant-première parisienne du 8 mai 2019, en compagnie de ses partenaires Mena Massoud et Naomi Scott, alias Aladdin et Jasmine. Dans le public, une foule de personnalités françaises avaient fait le déplacement pour applaudir le prince de Bel Air qui ne semble pas avoir pris une ride malgré ses 50 ans et pour revivre l'histoire de la lampe magique.

La soirée a été appréciée en couples pour plusieurs VIP qui ont joué le jeu du photocall avec plaisir : Élodie Fontan et son compagnon Philippe Lacheau, Lââm et son mari Robert Suber, Daniel Narcisse et sa femme Emmanuelle, Jade Leboeuf, fille de Frank, et son compagnon Stéphane Rodrigues.

L'humoriste et acteur Ahmed Sylla, la fameuse Clem Lucie Lucas, les Miss France Marine Lorphelin et Malika Ménard, le duo Big Flo et Oli, la fille de David Ginola, Carla, les chanteuses Liane Foly et Cerise Calixte (voix de Vaiana) ou encore l'animateur Vincent Cerutti font partie des invités de cette projection. On citera également la présence de Candice Pascal, Gwendal Marimoutou, Émilie Lopez, Studio Bubble Tea, Emmy (Make up Pro), Sarah'H, Michaël Gregorio, le chanteur Dadju, Anthony Colette, Lenni-Kim, Candice Pascal, Terence Tell, Benjamin Verrecchia et Hugo Chalan.

Aladdin, en salles le 22 mai 2019