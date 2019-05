Will Smith au top à Paris au côté des nouveaux visages d'Aladdin et Jasmine !

Will Smith a mis le feu à Paris ce 8 mai 2019 ! La star américaine de 50 ans est venue présenter son film, la version live d'Aladdin, le chef-d'oeuvre d'animation de 1992. Dans ce nouveau long métrage réalisé par Guy Ritchie (Sherlock Holmes), le célèbre Prince de Bel Air incarne le génie. Un challenge de taille au regard de l'immense popularité du personnage bleu, doublé dans la version originale du dessin animé culte par le regretté Robin Williams.

Conscient du défi, mais aux anges, l'époux de Jada Pinkett-Smith, dans son long manteau et ses Bottine LV Creeper, a assuré le show au Grand Rex, en compagnie des deux jeunes acteurs qui incarnent Aladdin et Jasmine, respectivement Mena Massoud et Naomi Scott, ainsi que du réalisateur anglais venu avec son épouse, le mannequin Jacqui Ainsley, et du compositeur des morceaux inoubliables du film (et de beaucoup d'autres), Alan Menken.

Dans cette nouvelle version live d'Aladdin, on retrouve le charmant garçon des rues qui croise le chemin de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine. Après moult péripéties, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois voeux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais... Mais c'était sans compter le sombre dessein du vizir Jaffar (incarné par Marwan Kenzari).

Sourire irrésistible et bonne humeur contagieuse, Will Smith a pris la pose avec ses partenaires, transmettant son savoir de superstar sur tapis rouge. Mena Massoud, Canadien d'origine égyptienne, et Naomi Scott, Britannique née de parents venus du Gujarat (État de l'Inde), sont encore méconnus du grand public, mais le film Aladdin va les propulser rapidement sur le devant de la scène. Notons que, dans la version française, c'est Hiba Tawaj (The Voice) qui doublera la célèbre princesse.

Aladdin, en salles le 22 mai 2019