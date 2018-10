Will Smith revient sur la période éprouvante de son mariage

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Will et Jada Pinkett Smith sont admiratifs de leur complicité et de la solidité de leur couple. Pourtant, les deux comédiens révèlent à leur fille Willow qu'ils ont surmonté une période difficile...

À défaut d'enchaîner les rôles au cinéma, Jada Pinkett Smith reste en contact avec ses admirateurs par le biais de son émission, Red Table Talk, diffusée sur Facebook Watch. L'actrice de 47 ans et ses coanimatrices, sa mère Adrienne Banfield-Jones et sa fille Willow Smith, ont reçu Will Smith dans le nouvel épisode du talk show.

Le héros de Bright (sorti sur Netflix le 22 décembre 2017) a évoqué une période difficile de son mariage avec Jada Pinkett Smith : "Il y a eu une période où maman s'est réveillée et a pleuré pendant 45 jours consécutifs, j'avais commencé à noter dans un journal", a-t-il lancé.