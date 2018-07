Will Smith : Pourquoi ne dit-il plus qu'il est marié à Jada Pinkett ?

Marié depuis le 31 décembre 1997 à Jada Pinkett, Will Smith est un homme comblé depuis plus de vingt ans. Dans une interview accordée au podcast Rap Radar sur la plateforme Tidal, l'acteur américain a été interrogé sur son 20e anniversaire de mariage. Et il a fait une étonnante confession sur la manière donc il voit son couple...

"On ne dit même plus qu'on est marié, avoue-t-il. On se réfère l'un à l'autre comme partenaires de vie, c'est quand vous réalisez que vous êtes littéralement avec quelqu'un pour le restant de votre vie. Il n'y a pas de marché casse-couilles. Il n'y rien qu'elle puisse faire pour. Rien qui pourrait briser notre relation. Elle a mon soutien jusqu'à la mort et c'est tellement bon d'en être."

Les Smith et leur couple, c'est toute une histoire. En avril 2017, l'actrice Jada Pinkett Smith avait suscité des interrogations en sous-entendant qu'elle était dans un mariage libre avec Will. "J'ai toujours dit à Will : 'Fais ce que tu veux, tant que tu arrives à te regarder dans la glace'", avait-elle déclaré, avant de revenir sur ses propos et de les clarifier plus tard : "Will et moi pouvons TOUS LES DEUX faire TOUT ce que nous voulons, car nous nous faisons CONFIANCE l'un l'autre. Cela ne veut PAS dire que nous sommes dans un mariage libre... cela veut dire que nous sommes dans un mariage ADULTE."

Par ailleurs, et ce très régulièrement, le couple fait l'objet de rumeurs de divorce qui les poussent souvent à briser le silence pour confirmer que tout va bien dans leur foyer.