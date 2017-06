Lady Di : "J'étais enceinte de 4 mois quand je me suis jetée dans les escaliers"

Vingt ans après la mort de Lady Diana, le journaliste Andrew Morton qui a recueilli le témoignage de la regrettée princesse réédite son livre Diana : Her True Story – In Her Own Words, agrémenté des retranscriptions de ses confidences.

Le site du Daily Mail en a publié quelques extraits dont un qui raconte La toute première tentative de suicide de la princesse, en 1982, alors qu'elle était enceinte de son premier enfant, le prince William. À l'époque, Diana Spencer de son nom de jeune fille souffre du manque d'attention de son mari et de son isolement au sein de la famille royale. L'ombre de Camilla Parker-Bowles, qui plane depuis toujours au-dessus leur union, n'arrange rien.

"J'étais enceinte de quatre mois quand je me suis jetée dans les escaliers pour attirer l'attention de mon mari, pour qu'il m'écoute. Je lui ai dit que j'étais déprimée et que je ne faisais que pleurer. Mais il m'a dit que je criais au loup et qu'il ne m'écouterait pas. 'Tu me fais toujours le coup, je vais aller monter à cheval maintenant', a-t-il dit. Alors je me suis jetée dans les escaliers. La Reine est sortie, horrifiée – elle a eu tellement peur. Je savais que je ne risquais pas de perdre le bébé, même si j'avais plein de bleus autour du ventre. Quand il est rentré, il a fait comme si de rien n'était", a-t-elle raconté.

Boulimie, malaise et chantage au suicide

Après la naissance de son premier enfant, les choses ne s'arrangent pas pour Lady Di qui fait une dépression postnatale. Diana, qui est morte à Paris dans un accident de voiture à seulement 36 ans, multiplie les crises de boulimie au point de perdre connaissance lors d'une visite officielle en 1986. Malgré son état de santé alarmant, son mari insiste pour qu'elle tienne ses obligations le soir-même.

Devant tant d'indifférence, la princesse de Galles, folle de chagrin, tente de s'ouvrir les veines et sombre dans la dépression, entre boulimie et insomnie. Elle se souvient d'un jour où sa soeur, alarmée de voir des marques autour de son cou, lui a demandé ce qu'il se passait. "J'ai voulu parler à Charles la nuit dernière mais il ne m'a pas écoutée. Alors j'ai pris un couteau sur la table et je me suis rapé la poitrine et les cuisses. Il y a eu beaucoup de sang mais aucune réaction de sa part", a-t-elle expliqué.

Il n'y en aura guère durant les quinze ans qu'aura duré leur mariage. Le couple a finalement divorcé en 1996 mais la belle Diana n'aura guère eu le temps de profiter de sa liberté retrouvée puisqu'elle trouvera la mort dans d'étranges circonstances l'année suivante, avec son amant Dodi Al-Fayed.

Coline Chavaroche