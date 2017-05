Lady Di : Les princes William et Harry rendent un hommage ému à leur mère

À quelques mois des célébrations du vingtième anniversaire de la tragique disparition de Lady Di (morte le 31 août 1997), les princes William et Harry continuent de veiller sur leur précieux héritage en honorant la mémoire de leur mère, princesse du peuple partie trop tôt et connue du monde entier pour sa générosité, son dévouement et son altruisme.

Jeudi 18 mai dans l'après-midi à Londres, le duc de Cambridge et son frère assistaient donc à la cérémonie des Diana Awards Inaugural Legacy Awards, organisée au palais Saint James, une cérémonie lors de laquelle plusieurs prix ont été attribués à "tous ceux et celles qui ont montré une immense compassion et de la bienveillance à l'égard des autres". Lors de cet événement riche en émotion, vingt enfants et adolescents issus de six pays différents ont été récompensés pour leur engagement caritatif ou leur travail humanitaire.

Notre mère a bouleversé des millions de vies

Toujours aussi élégant, le royal duo est monté sur scène au cours de la cérémonie pour prononcer un émouvant discours. Dans un premier temps, William (34 ans) a pris la parole. "Cet été marquera le 20e anniversaire la mort de notre mère. Elle a accompli tellement de choses dans sa vie. En aidant à mettre fin aux préjugés autour du sida, en luttant pour interdire les mines terrestres et en apportant son soutien aux sans-abri, elle a bouleversé des millions de vies. Cependant, la vérité est qu'elle a été emportée à l'âge de seulement 36 ans, un petit peu plus que mon âge aujourd'hui. Bien sûr, nous ignorons ce que notre mère aurait continué de faire. Mais dans un certain sens, Harry et moi savons qu'elle continue de vivre dans les innombrables actes de compassion et de bravoure qu'elle inspire aux autres. Et c'est pour cette raison que nous sommes très heureux que son nom soit utilisé pour faire le bien avec le Diana Award qui permet de saluer les jeunes personnes qui font une différence dans le monde qui les entoure", a-t-il déclaré selon le Daily Mail.

Elle travaillait tout aussi dur lorsque les caméras étaient éteintes

L'époux de Kate Middleton a été suivi par son cadet, qui est également monté sur scène pour souligner l'incroyable travail humanitaire de sa mère disparue. "L'une de choses que notre mère nous a appris à William et moi est la valeur de propager le bien lorsque personne ne regarde. Elle visitait des hôpitaux tard le soir pour réconforter les patients, elle passait des heures à rédiger des lettres pour soutenir en privé le travail des autres, elle a accompli beaucoup de choses lorsqu'elle brillait sous les projecteurs mais elle travaillait tout aussi dur lorsque les caméras étaient éteintes", a déclaré le boyfriend de Meghan Markle.

Lors de cette cérémonie, William et Harry ont donc rencontré et discuté avec les vingt bénéficiaires du Diana Award, tous originaires du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de l'Inde, du Belize ou bien encore des Émirats arabes unis. Ils ont entre autres fait la connaissance de Jemima Browning, une adolescente de 16 ans originaire du Stutton (Yorkshire du Nord) qui dédie son temps libre à l'amélioration du quotidien des jeunes handicapés, mais également celle de Maya Ghazal, une jeune femme de 18 ans originaire de Syrie aujourd'hui porte-parole pour les réfugiés et les migrants au Royaume-Uni.