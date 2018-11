Lady Diana : Une de ses lettres écrite pendant son divorce refait surface

Vingt-trois ans après avoir été écrite, une lettre de Lady Di fait une sortie remarquée des archives. Le 29 novembre 1995, Diana avait écrit une lettre en réponse au courrier d'une fan, une certaine Erika. Rachetée par un collectionneur, la lettre est aujourd'hui mise en vente aux enchères à plus de 4500 euros. Une missive de trois pages, affichant le nom de Kensington Palace en en-tête, qui témoigne de l'état d'esprit de la princesse alors qu'elle venait d'évoquer ses problèmes conjugaux avec le prince Charles pour la première fois à la télévision.

Ladite Erika, qui semble avoir traversé une période douloureuse, demande conseil à la princesse, alors qu'elle-même affrontait la fin de son mariage : "Chère Erika, j'ai reçu votre lettre et, bien entendu, je l'ai lue avec intérêt et l'envie de vous apporter mon soutien, peut-on lire sur les photos du document publiées par le Daily Mail ce 6 novembre 2018. Vous ressentez beaucoup de douleur, d'où ce blocage que vous évoquez. C'est une réaction naturelle pour quelqu'un qui a rencontré les traumatismes que vous avez vécus."

Accrochez-vous

"En lisant entre les lignes de votre lettre, je sens une femme très spéciale qui lutte mais qui n'a pas assez confiance en elle à cause de tous les coups qu'elle a reçus, mentalement et physiquement, poursuit alors la princesse, bienveillante et encourageante. Je sais qu'il faut du courage pour écrire comme vous l'avez fait, avec honnêteté et clarté, mais la lumière apparaîtra au bout du tunnel. Je pense tellement à vous, accrochez-vous Erika. Avec beaucoup d'amour, Diana."

Le 20 novembre 1995, soit neuf jours avant la rédaction de cette lettre, la mère de William et Harry avait accordé une interview événement à la BBC dans l'émission Panorama. Une intervention télévisée lors de laquelle elle avait évoqué sa dépression, ses troubles alimentaires, la pression liée à son statut de princesse ou l'immixtion de Camilla Parker-Bowles dans son mariage.