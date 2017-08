Lady Gaga en tournée : Premières images du "Joanne World Tour"... Magnifique !

Mardi 1er août, au Rogers Arena de Vancouver, devant près de 20 000 spectateurs, Lady Gaga offrait le premier concert de sa nouvelle tournée mondiale : le Joanne World Tour. Les premières photos et la setlist viennent de tomber, la star revient au sommet !

Après l'échec relatif de l'album Artpop, qui a décontenancé quelques fans, Lady Gaga est revenue à ses racines rock avec le bluesy et inattendu Joanne, sorti le 21 octobre 2016. Quelques mois plus tard, la star mettait le feu lors du halftime show du Super Bowl rappelant à tous que la Gaga des débuts, celle de Poker Face, Just Dance et Bad Romance, était bien toujours là. Le spectacle a été vu par plus de 117,5 millions de téléspectateurs dans le monde, soit la deuxième meilleure audience du programme après les 120 millions de fans réunis devant leur écran par Katy Perry en 2015.

Avec le Joanne World Tour, Lady Gaga entend réconcilier toutes ces facettes. Et, au regard des premières photos, on retrouve ses influences hard rock comme ses costumes excentriques. Les plus observateurs verront que son fameux "disco stick" est de retour ! Côté setlist, la star ne se ménage pas avec un spectacle de près de deux heures et 22 chansons. Gaga couvre toutes ses périodes, toutes ses incarnations, jouant les mégastars entourées de dizaines de danseurs comme la crooneuse seule au piano.

La tournée comprend 62 dates et occupera Gaga jusqu'en décembre. La France devra patienter avant de l'applaudir puisqu'elle n'est pas attendue sur notre territoire avant les 6 et 7 octobre prochain à l'AccorHotel Arena de Paris.